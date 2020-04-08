避炎低調慶1歲　諸葛紫岐細仔中文名曝光

名媛諸葛紫岐（Marie）和丈夫薛嘉麟早前帶同一對寶貝仔Arthur及Andersen往加拿大溫哥華探親，目前身在當地的Marie今日網晒為幼子Andersen慶祝一歲生日的全家福，並首度公開幼子的中文名「薛化舜」，她留言：「薛化舜一歲啦！生日快樂！爸爸媽媽哥哥都愛你！」相中可見一家四口樂也融融，身穿紅衣萌爆的Andersen全程笑呵呵，更和哥哥齊齊坐在大屋的壁爐上。至於生日蛋糕上裝飾有不少可愛的豬仔，是因為Andersen是豬年出生。

Marie接受東網訪問，說鑑於新冠肺炎疫情嚴峻，刻下大家要齊心抗疫，少群聚及保持社交距離等措施一定要做足，所以Andersen的生日會成為迷你派對，未有廣邀親朋。她說：「呢到嘅商舖好多都閂門，資源好有限，真係要多謝呢度嘅朋友幫手，例如幫我聯絡搵人整cup cake、氣球等，整完送嚟門口就走，大家覺得呢個時候齊心抗疫最重要，費事見面同聚會。朋友真係好緊要，尤其呢個時候更覺得友情嘅可貴。」

轉眼間Andersen一歲，Marie說雖然已經歷過長子Arthur成長的階段，但看着幼子每日的成長，包括走路或甚至一個微小的動作，也一樣感動：「話咁快Andersen就一歲，依家佢識行路嘞，每一日睇住佢嘅成長同進步，真係覺得好開心同欣慰，作為媽媽，對佢嘅期望真係好簡單，就係健康同快樂。至於大仔真係好錫細佬，呢個迷你派對佢都有幫手布置，雖然細佬出生頭幾個月，Arthur係有呷醋，但慢慢佢愈來愈愛細佬，平時會好保護佢，兄弟情濃，我當然窩心。」

Marie續說暫時溫哥華市面平靜，她說：「大家都想疫情快啲過，所以自律性好高，例如去超市，你會見到顧客會守規矩，排隊時保持距離，買嘢時唔會搶購唔會囤積，大家都想人人買到，個個有得用有得食。」