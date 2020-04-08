瑜伽中心未開先停業　倪晨曦諗計救亡

女神倪晨曦（Elva）去年雄心壯志與友人合資五百萬元開瑜伽中心，試業期間撞正新冠肺炎來襲、禁聚令實施、然後禁聚令又延長，未正式開業便暫停，她坦言成副身家作投資，及每月需要六位數繼持營運，負擔不輕。

瑜伽中心籌備年半，至去年12月試業，惜一直試業至今，她說「已經幾個月Soft opening」，對於首次做老闆便遇上疫情打擊兼停業，感覺當黑？她說：「唔會，每樣都係鍛煉，估唔到世界發生嘅事，當一件事差唔多轉好，又另一件事嚟，不過又未必最壞，事後諗番，凡事有好有唔好。」在停業延長的消息下，雖明白但感無奈，覺得面前首要令人回復信心，故會加強消毒同減少班人數，做好準備工夫。

她說由考獲瑜伽導師牌開始，便夢想擁有自己的天地，這個夢想成為每日的動力，面對暫停營業的日子延長，她說：「好彩之前拍定三、四條片，依家好啱用，放上網畀人喺屋企學，我都會網上教，試過一次，但係我唔知自己做乜？好似對住空氣講嘢，冇反應感覺唔係幾好，搞到自己同自己講嘢，唔係咁鍾意零聯系感覺，想快啲同學生面對面教，之後我會每星期教兩班，我好鍾意教學生。」

她說現時已做盡求生方法，向業主要求調整租金外，又已向政府申請補貼，問她會否從其他途徑賺錢補貼自己？Elva說：「冇喺賺錢諗好多，疫情各行各業都受影響，我哋呢行係想大家多做運動、健康啲，唔將利益放最前，所以出一啲免費堂畀會員，互相支持。」她續說：「鍾意瑜伽係一種熱情，唔應該因為疫情停咗運動熱愛程度，（疫情掩唔過你熱情？）冇錯，仲好有熱情。」

她說與拍擋Ingrid信念一致，大家都是熱愛瑜伽人仕，她讚拍擋管行政耍家，自己強項做宣傳和公關，互相分工合作，回想初初構思開店時，曾經妙想天開，她說：「我哋有好多唔同Idea，諗過可唔可以個地方有三、四千呎大？或者有兩層？樓底高到中間可以間開兩層?甚至想有個後花園……我哋諗得太多啦！最後都係揀番啲中心交通方便地段，唔算大唔算細，三間房逾千呎，又可以做到Hot yoga和空中瑜伽。」她覺得現在麻雀雖小，但精緻舒適，布置完後感覺很像自己第二個屋企。