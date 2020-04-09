【閨蜜睡房】Dear Jane靠堅持唔使散Band

由主音黃天翱（Tim）、結他手翁厚樑、Bass的伍漢邦及鼓手黎俊華組成的樂隊Dear Jane（DJ)，成軍15年，在樂壇經歷過高高低低，早前四子擔任東網巨星節目「海馬牌床褥特約」《閨蜜睡房之Brother來了》嘉賓，一連三集與主持人俞詠文分享音樂路。

去年年底推出專輯《Timeline》的他們說：「每個人都畫緊自己個時間表，Dear Jane都係，梗係會有個終點，當你回望番轉頭睇到自己行過嘅路、做過嘅事，係幾有趣。」每位歌手出道時總是艱辛，但他們反而不覺得是低潮期：「因為15年前組隊時，覺得自己嘅音樂好聽同好正，好想分享畀大家，嗰時自信心好大，令到我哋唔覺得係低潮。」

第一代Busker

Dear Jane坦言早期曾有隊員宣布離隊，才覺得陷入低潮：「因為夾Band始終要夠腳先得，走咗一位成員其實係幾難。」幸最終全靠大家堅持，沒有放棄歌唱夢，才能夠捱下去。提到近年街頭表演大行其道，他們大爆當年被唱片公司要求做街頭騷，故覺得Dear Jane是第一代Busker：「我哋自己推住車去銅鑼灣街頭霸位，又走去深水埗搵啲貨車嘅電，就咁箝住喺街度開檔唱歌，都幾難忘，覺得好浪漫。」想知道他們更多心底話？記得本星期五、六、日收睇《閨蜜睡房》！