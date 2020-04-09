東方日報C1：胡美貽月嘔50萬撐3舖壓力爆煲

新冠肺炎疫情尚未減退，各行各業均陷困境，擁有三間榴槤甜品店的無綫新進「咪神」胡美貽生意亦非常慘淡，單是租金每月已「硬食」50萬，加上近月幾乎零工作，幾重打擊下暴瘦17磅，連月事亦受影響，一度要求助心理醫生， 雖然父母力勸她返回美國休養， 但她深信會捱得過疫情，每日親自睇舖12粒鐘亦在所不計。

擁34D上圍的胡美貽（Nicole）在無綫節目《3日2夜》彈起，被捧為新一代「咪神」，早前於《法證先鋒IV》中，收起身材扮「死屍」任人解剖，獲得不少網友讚賞夠專業。而從美國回流的她，加入娛樂圈同時，年前更踩過界大搞榴槤甜品生意，連開三間分店，雖然期間遇上社會運動，亦頂得住未有蝕本，她最始料不及是疫情愈見嚴重，之前賺落已開始嘔凸，三間舖租金連燈油火蠟、人工，每月開支最少要50萬元。

落舖頭做阿四

其實早於疫情初期，Nicole已將尖沙咀舖位的樓上堂食區關閉，只餘下底層做外賣，同時削減一半人手。她說：「最大支出係尖沙咀，因為地方大，舖租亦相應提高，依家又冇遊客，主要做附近街坊生意，生意跌咗幾多成，真係唔想提，總之好心傷。」至於天后與元朗店一早預了做外賣，店舖租金不算太貴，但冇生意一樣唔掂。

為減省開支，她親自落場幫忙分擔職員工作。不過，即使左慳右慳，再掏出自己的積蓄，也只能捱幾個月，大抵疫情未見曙光，她十分擔心生意前景，但又不敢向遠在美國的父母訴苦，搞到食唔安坐唔樂，一日只食得一餐，結果短時間內令體重急跌17磅，不但如此，就連生理周期也搞到亂晒龍，再加上情緒起伏，據知她一度要看心理醫生，認真我見猶憐！

日前Nicole單拖到位於天后的榴槤舖打躉，坐足成粒鐘的她眼見零客人，即戴上膠手套搬貨，又到凍櫃整理榴槤及手調珍珠奶茶，及後拿起消毒噴霧在舖內起勢四圍抹，期間既擒高又踎低。

生理期更加亂

對於生意大減，Nicole表現無奈：「都冇計，呢個疫情之下一定差，頂得就頂啦！（瘦咗咁多？）因為冇乜工開，生意又咁樣都真係擔心，生理期我不嬲唔準，呢排就更加亂！（睇心理醫生？）都係去諮詢一下，醫生都叫我放鬆心情，唔好諗咁多，媽咪本身係中醫，都有睇住我嘅情況。（有冇叫父母喺生意上幫手？）佢哋當初畀完第一筆錢我做生意之後，已經講明有咩事都唔會出手，所以我冇同佢哋講，之前父母係有叫我返美國住吓，但依家嗰邊疫情咁勁，都唔知點，最後覺得留喺香港安全啲！希望疫情快啲過，所有嘢回復番以前咁。」

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