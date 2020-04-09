七年之癢　鄧健泓凌晨帶石詠莉搵「鴨」

藝人鄧健泓（Patrick）同歌手老婆石詠莉（Sukie）係娛圈公認嘅恩愛夫妻，逢親Sukie出活動，Patrick必定做貼身保鏢，糖黐豆形影不離！呢日Patrick趁相愛7周年呢個大日子，喺Facebook打千字文放閃光彈，仲將佢哋拍拖之後影嘅第一張合照曝光，Patrick竟然帶老婆凌晨去搵「鴨」，認真估佢唔到！

鄧健泓留言話Sukie對呢隻公仔鴨情有獨鍾，咁啱撞正當時有個限定展覽活動，不過兩口子考慮到啱啱先拍拖2個月，驚畀人影到多是非，所以決定凌晨3點先去睇，Sukie仲鬼咁開心叫好：「凌晨3點去到尖咀，同佢影咗好多單人相，然後我哋就影咗我哋拍拖嘅第一張合照。呢七年我哋有好多合照，幾乎每一張都有印象。有唔開心、有嗌交，我會睇番一張一張嘅相。因為會令我記得我哋所有開心嘅時間，記得嗰份刺激同浪漫。記得點解我地會喺埋一齊。七年後嘅今日我都依然好『肉緊』你！七周年快樂老婆石詠莉！」呢番愛的宣言果然夠晒「攻擊性」，勢要冧爆Sukie！

至於Sukie都有「回禮」出冧招，Post出Sweet到爆嘅近照，配文：「老公大人，7周年拍拖紀念日快樂，7年如一日，多謝你日日畀我黐住、煩住都唔會厭倦我！」

素顏上陣嘅Sukie同7年前一模一樣冇變過，皮膚超好，簡直係天生麗質！隔籬着住粉紅色花花衫嘅Patrick夠晒爆笑，兩公婆名副其實有「夫妻相」，十足餅印一樣。

有Fans問係咪食咗防腐劑，做到時光倒流？Patrick親自爆「秘方」：「佢（Sukie）迫我食supplements（補品）！」