疫情下打機成大熱！機迷最想呢個角色拍電影

新冠肺炎襲全球，令好多人都留在家中自我隔離，「宅喺屋企」無嘢做惟有打下機。帶挈任天堂推出的多款新遊戲包括《集合啦！動物森友會》與《Cooking Mama》的銷量勁爆。而過往有好多電視遊戲都改編成真人版電影並大受歡迎，其中今年2月推出的《超音鼠大電影》（Sonic the Hedgehog）大受歡迎，全球累積票房高達3億美元。而同樣由電玩改編的Netflix電影《獵魔士》（The Witcher）亦好受歡迎。令電玩改編電影的熱潮再度翻Hit！最近有電影雜誌做網上調查由機迷選出最想邊部電視遊戲搬上大銀幕，結果由任天堂經典電玩《孖寶兄弟》（Mario Bros）成首位！

結果有44%機迷投票想《孖》拍成電影，查實之前已有傳任天堂與製作《迷你兵團》（Minions）的光映娛樂計劃合作將《孖》拍成動畫片。早於90年代已有製作人將《孖》拍成電影《超級孖寶兄弟》（Super Mario Brothers），只可惜成績強差人意！

除了《孖》之外，好多機迷都想另一《孖寶兄弟》勁game—《孖寶賽車》（Mario Kart）拍成電影。 此外，多個經典電玩如Rockstar《Grand Theft Auto》、《Final Fantasy》、《決勝時刻》（Call of Duty）、《薩爾達傳說》（The Legend of Zelda）甚至乎陳年舊game《食鬼》（Pac-Man）與《俄羅斯方塊》（Tetris）等都成為機迷最想喺大銀幕睇到的電玩改編電影！