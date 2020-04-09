22歲Kylie Jenner冧莊最年輕白手興家富豪

財經雜誌《福布斯》最新一期選出全球富豪榜，著名美國真人家族Kardashian的22歲成員Kylie Jenner，在爭議聲中，冧莊最年輕白手興家富豪榜首。

Kylie首次打入10億美元富豪榜，是在上年3月以21歲之齡，擊敗社交網站Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）的23歲紀錄，成為「最年輕白手興家富豪」，當時Kylie被質疑不是白手興家，但《福布斯》維持原判，表示：「係白手興家，雖然佢個出名家族幫咗佢好多，佢唔係繼承個企業，佢係自己創立出嚟。」

上年11月，Kylie將自家化妝品牌51%股份，以6億美元（46.8億港元）賣給化妝品牌巨人Coty Inc.，自己擁有餘下49%。因此Kylie現在坐擁身家高達12億美元（93.6億港元）。

世上只有2,095人擁有10億美元以上身家。

Kylie於2014年創立自家化妝品牌，借助真人騷建立的人氣，在社交網站無成本宣傳。當時首批1萬5千套唇膏，在開賣1分鐘後售罄。幾個月後，她已將生產加至50萬套。