疫情錢財一鋪清！羅霖淪落大屋搬細屋

藝人羅霖（Candy）出席派口罩活動，由於新冠肺炎令市道低迷，最近好多人打去人生熱線，Candy自言也需要打去熱線尋安慰：「因為我都好徬徨，由一月起已經冇工開，內地又冇晒工作，冇咗六位數，但學費同生活開支要照交，我喺香港嘅酒業同美容院生意都受疫情影響，美容院聽日起要關門十四日，各行各業都受影響，大家都要忍耐，不過身體健康已經係最大福氣。」她更自爆最近為節流而大屋搬細屋。

另外，Candy稱二仔原定五月在美國舉行畢業禮，但因疫情關係也要取消，令她感到失望又難過：「我等咗四年，佢終於畢業，機票都訂咗，但都要取消，不過四年一度嘅奧運都取消，所以我呢啲都只係小事。（三個仔都喺香港？）兩個仔喺香港，二仔仲喺美國，我都好擔心佢，佢想完成學業，加上女朋友喺美國，佢女友係美籍嘅德國日本混血兒，唔化妝都靚女過我，我同過佢視像通話，佢個人好開朗、正面又好心地，揀新抱要揀呢啲，我恨到流晒口水，我之前同二仔講，我五月去美國可以幫佢帶埋訂婚戒指畀佢求婚，我可以出住戒指錢先，我叫佢要珍惜；唔好發脾氣。（唔介意囝囝早婚？）唔介意，我可以睇少一個！」