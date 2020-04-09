【馬國封關禁出境】楊秀惠手語隔空宣傳新劇

藝人楊秀惠孭飛飾演啞女的無綫劇集《十八年後的終極告白》今日在將軍澳電視城首次舉行宣傳記招，主要演員譚俊彥、黃智雯、陳山聰等皆出席，唯獨女主角楊秀惠因身處馬來西亞，並碰上當地上月中已封關實行禁止出國措施，故身為馬來西亞人的她只好留在當地家中避疫，未能及時返港為劇集宣傳。

留家避疫

楊秀惠在社交網透過文字及拍片以手語分享感受，她說：「每天看着各地疫情新聞，有感而發，人生真的如天氣，看似可預料，但往往又出乎意料。好似花了很多心機去演出的劇集《十八年後的終極告白》，想也沒想過自己會無法出席宣傳活動；身在馬來西亞的我，這裏上月中已經實施封關禁止出國身為國民亦有責任留在家中減少對醫護人員的負擔。當知道落實在這個時候播出劇集，心裏當然是非常無奈，相信每個演員，作為劇中一分子，也會好想為宣傳出一分力，但現時無法回港已成定局⋯⋯確實可惜！既然事事也無法預料，惟有隨遇而安，順其自然，我不但跟大家一樣，會注意衞生，同心抗疫，還會在疫境嘅平行時空下，4月20號留在家中晚晚煲《十八年後的終極告白》喔！」

出外需有合理理由

另外，談到當地巿面情況，她表示：「上個月開始實施行動管制，大家盡可能避免成日出街，但係超級巿場或買餸地方依然有開，所以糧食方面冇話特別買得好多，只係有必要時先會駕車出去買，不過一架車只可以一個人出去。但係商場、零售就唔比開，出去時要有合理理由，如果唔係就唔比出街。」