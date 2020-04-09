老婆暑假生！陳山聰聽盡「女王」之笛等做爸爸

藝人陳山聰在將軍澳電視城出席劇集《十八年後的終極告白》記者會，早前宣布做爸爸的陳山聰終於公布太太Apple佗着兒子，預產期在暑假，計劃聽醫生建議開刀進行分娩。

老婆冇走樣 依然靚靚

在疫情下，陳山聰與太太盡量留在家中，問到太太佗B可有不舒服發脾氣？他笑說：「佢又冇乜唔舒服，到依家都冇嘔過，個樣又冇乜點變，個鼻又冇大到，佢亦都冇乜發我脾氣，可能除咗個肚大咗啲之外，其他身形都冇乜點變，咁佢條氣都順番啲，但係佢依家係屋企嘅女王，一聲令下我就會去做，買餸、日常用品我搞掂。」

BB鼻高係靚仔

問到陳山聰會否追多個女兒？他說：「等B仔出世後再講，自己都係新手牌，不過好彩身邊有唔少好朋友，好似譚俊彥、陳敏之、胡諾言、郭政鴻都好有經驗，畀咗唔少意見同介紹贊助商，等B仔將來有好多戰利品，希望BB健康啦，之前都去照過BB個樣，雖然還未成形，睇得唔清楚，但係個鼻都好高好長，醫生話應該ok、靚仔嘅，可以放心。」

郭政鴻係契爺

至於契爺契媽名單，陳山聰笑說現時契爺已有三個，包括郭政鴻及兩位圈外朋友，契媽則要物色一下。陳山聰又指非常期待劇集出街，因監製給了他一個月時間操弗，其他人生中最弗的時間，首場戲就要除衫騷肌赤裸上身對打。