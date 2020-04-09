銀幕做單位發放津貼　黃百鳴指政府計法有問題

政府昨日公布第二輪抗疫基金，當中戲院需繼續停業至4月23日，戲院由上月28日下午6時起停業至今，如計算至4月23日共關了26日，即近一個月時間零收入！為了補償戲院的損失，政府會為戲院提供一筆過津貼，以銀幕計算每個10萬元，而每一條院線上限津貼為300萬元。當中安樂旗下的洲立的MCL院線、百老匯院線以及UA院線，都超過30個銀幕，換言之獲發上限300萬元補貼。

津貼只夠交3日租

不少業界人士指今次補貼力度不足，停業26日所獲資助連交租都未夠，以黃百鳴旗下的旺角朗豪坊Cinema City為例，共有6個銀幕，可獲補貼60萬元，不過，據悉，該戲院的租金每月約600萬元，津貼只夠交租金3日。

黃百鳴昐政府多與業界溝通

黃百鳴接受東網訪問，談到今次政府補貼，有不少灰色地帶︰「政府對戲院資助有總比無好。但點解要用銀幕做資助計算單位？一個銀幕少至十幾個位，多至幾百個位都有；還有戲院大細、地區租金平貴，只是以銀幕數量計，點解係十萬一塊？其他大院線戲院多銀幕多，點解又要有資助上限？ 政府的想法不明不白，是不是應該要同業界開會溝通，才可以真正了解需要。至於1,375億抗疫補助，整個電影界只有戲院業2,000萬補助， 但其他電影工作者，好似機燈梳化服，他們大部分只是部頭簽約，無公司無強積金，現在人人無工開，9,000元資助又申請唔到，政府又為電影工作者有甚麼實質的幫助？政府要諗得仔細啲、做快啲、多同業界溝通先照顧到更多有需要的人。」

未有裁員計劃

雖然戲院經營嚴重困難，但他強調旗下戲院暫無裁員或減人工，希望跟員工共度時艱。有院商亦認同黃百鳴的說法，若以銀幕來計，確未能瞭解行內實際情況，因為這種計算方法，對銀幕數目較少但面積大的戲院不公，好似位於紅磡的寶石戲院只有一個銀幕，但非常之大，共有363個座位，反而位於筲箕灣的L Cinema有2個銀幕，不過座位則只有165個。