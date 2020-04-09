許靖韻脱完破財墨照呻窮

歌手許靖韻（Angela）和李靖筠（Gladys）主持的音樂節目《AngeLadys今晚唱飲歌》，請來歌手林奕匡（Phil）做嘉賓，原本主題是「心靈雞湯之夜」，但主題愈扯愈遠，講到各人的五官，她們均覺得Phil予人很溫暖感覺，眼睛「細得嚟有笑眼」，Phil就自爆自己的鼻子花了，常常被人誤以為鼻子弄髒；Gladys鼻上有個小印，是小時候游泳時留下的；Angela鼻頭上有痣，後來做了脫痣，Gladys聞言即神婆上身：「

嗰粒墨破財㗎！一定要脱！」Angela卻笑說：「但我依家都係無錢！」眾人忍不住爆笑。

另外，提到自彈自唱演出的經驗，Angela稱直到現在，仍然會很緊張，她起初以為Phil自彈自唱很輕鬆，估不到Phil稱自己要經常練習，而且來港發展時才開始學習鋼琴，但就一年考獲五級成績，絕對稱得上是「音樂才子」！Phil說當年在加拿大的華人新秀大賽勝出後，隻身來港發展，卻因當時的公司變動而失去機會，幸當時沒有放棄，最後終成功出道。Angela亦稱初入公司時以為很快便出道，後來才發現原來自己唱歌有很大問題，曾經心灰意冷。為了鼓勵觀眾面對失意時保持積極，她們唱出《小伙子》、《那些你很冒險的夢》、《麻煩你》等多首「心靈雞湯」作慰藉，最後Angela與Phil合唱由Phil作給Angela的《別為我好》作結。