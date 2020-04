45歲型男吳彥祖(Daniel),2010年與混血名模Lisa S.結婚,婚後誕下囡囡Raven,一家三口相當幸福。日前Daniel在為了慶祝結婚十周年,在社交網上載了一張未曝過光的南非婚禮照片,並發文表示感謝太太多年來的愛,羨煞旁人。

惟早於三月中的時候,吳彥祖曾上載了一張殺菌消毒搓手液的相照片,包裝紙上則寫着「Maybe You Touched Your Genitals(生殖器)」,他則以英文留言表示:「但是說實話,結婚已經將近十年了,我想說我的生殖器,可能是我體內最乾淨的部分,所以為甚麼我觸摸它們後需要消毒?」結果留言引起網民好奇,反問他為甚麼會這樣說,他則搞笑回應:「Lack of use(缺乏使用)」,網友則猜疑他與太太缺乏了性生活。