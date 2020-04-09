情侶檔受歡迎　林穎彤爆伍富橋得阿媽歡心

歌手林穎彤（Bella）和伍富橋由傳出撻着， 到擺明以「情侶檔」姿態合唱，二人承認起初最驚緋聞會惹公司老闆不悅， 但最終竟變成公然做「情侶」， 完全是他們意料之外！

伍富橋和Bella的CP值超高，能獲安排以「情侶檔」出歌《迷魂陣》，二人亦感出奇，Bella說：「開頭傳緋聞有啲驚，即刻同老闆講，以為佢會鬧我哋，或者因為咁而唔可以一齊工作，連朋友關係都要疏遠咁！點知完全唔係，成件事真係估唔到。」富橋則說：「老闆明白事理，同埋佢想做一首合唱歌。」

Fans勁受落

難得情侶姿態連兩派粉絲也相當受落，Bella笑言：「啲Fans反而send番啲緋聞新聞畀我睇，唔覺得佢哋想鬧佢（伍富橋），又或者佢嗰邊啲Fans走嚟鬧我，暫時覺得大眾唔太抗拒我哋呢個組合。」

至於家人對二人緋聞真偽，富橋直認家人有查問，但聽他回答「是好朋友」後就沒再追問。Bella笑說：「阿媽可能覺得我入行時間長，八卦我嘅熱情已經減退，如果遇上合作上佢覺得唔太喜歡嘅男仔先會講，但so far對富橋又冇喎，笑容滿臉嘅， 冇覺得唔想我哋合作。」看來富橋深得伯母歡心， 他亦識做地說：「多謝！」Bella續指相信每個母親也想女兒找到好歸宿，認為專一乖仔好緊要。