處女賣浴冇經驗　曾淑雅唔識反應被調教

「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）早前為無綫旅遊節目《3日2夜》到了馬來西亞檳城拍外景，今次六天的行程中，她體驗了滑水梯的刺激和歎SPA的舒暢，不過，Jumbo說最難忘的是玩一個U型滑梯：「被拉上三樓後自己放手下墮嘅快感，真係畢生難忘！」Jumbo在上水樂園更體驗多款不同形狀，甚至被列入建力士最長的滑梯，她稱：「因為要玩咁多條滑梯，所以都做足安全措施，事前着咗一件頭泳衣，唔怕會走光！」

原本此行主持組合有Jumbo和傅嘉莉，及後因證件問題，剩下Jumbo一人出發，她坦言自己未有擔大旗的主持經驗，起初有點怯，但得到大班的工作人員教導，令她獲益良多，最搞笑是她嘆SPA擺甫士都要工作人員教，Jumbo笑言：「香港人去旅行至愛嘆SPA，我自己都好鍾意，不過今次拍攝就唔係好夠，有啲浸浴時要喺鏡頭前畀嘅反應，我唔係太識，都要工作人員教番我轉頭，所以要拍多啲先有經驗！」

此外，Jumbo更於此行吃喝不少地道美食，不過，當地現正封城，她稱：「我哋喺封城前到遊拍攝，係冇影響，但今次封城都係為疫情，希望快啲冇事，可以再去玩！」