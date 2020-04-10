B仔跟阿媽姓！楊思琦「隱形老公」唔見光

41歲的楊思琦自言有「阿Q精神」，向來我行我素，前年突然推出性感寫真，無懼與一班𡃁模較量，今年2月更誕下第二胎，惟神秘老公始終不見蹤影。有消息指她因當年搭上吳帥受盡千夫所指，大女卓穎出世時因不想交代經手人是誰，故決定讓女兒跟母姓，今次難得再遇見愛情，所以堅持將老公所有資料保密，囝囝出世紙會與家姐楊卓穎一樣寫上母姓，其老公不但支持和答允，更放手讓她繼續工作。

嘆愛情無分對錯

事實上，楊思琦身邊友人表示從未見過其老公的真面目，每次追問何時帶出來見面，她總說另一半是圈外人，要保持低調，但就不避忌經常掛在嘴邊，大讚老公對她很好，照顧家人又愛錫小孩，更不時感嘆愛情沒有對錯。

全家出動一腳踢

極速收身的她日前約五時許，開車載父母及女兒離開將軍澳寓所外出，似是約了重要的人，期間落車到車尾箱拿東西，全程一腳踢。她見到記者後即吩咐家人上車等候，然後主動上前，禮貌地說：「原本想拎啲嘢畀朋友，依家唔想影響到人，所以都係返屋企。」對於有指她不想公開老公身份，以免節外生枝，寧願兒子跟她姓，她未有否認，只簡短回覆：「我唔回應喇，多謝關心。」