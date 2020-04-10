東方日報C1：Kylie最年輕白手興家富豪No.1

你有你嘈，我有我冧莊，22歲的Kylie以78億身家成為最年輕白手興家富豪榜No.1。

受新冠肺炎疫情影響， 全球大部分富豪身 家難免縮水，惟著名美國 真人騷家族Kardashia n的 22歲成員Kylie Jenner仍站得住 腳，以約78億港元身家冧莊成為全球最年輕白手興家富豪。

美國財經雜誌《福布斯》發表最新全球富豪榜，其中22歲的Kylie以10億美元（約78億港元）身家冧莊成為全球最年輕白手興家富豪排行榜No.1，是唯一一位名人打入十大。去年她首次打入10億美元富豪榜，擊敗社交網站Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）在23歲時創下最年輕白手興家的億萬富豪 紀錄。雖然Kylie憑自家化妝品牌豬籠入水，但被質疑並非「白手興家」，是靠家族財力及名氣，但《福布斯》卻維持原判，表示：「係白手興家！雖然佢個出名家族幫咗佢好多，但佢唔係繼承家族企業，係佢自己創立出嚟！」

斗零都冇繼承過

Kylie亦曾兩次「自辯」：「白手興家係真嘅，屋企喺我15歲後就冇支持過我財政。父母同我講，要自己賺錢，學習點樣去儲錢同使錢。我想講我只係有個地盤，但全部錢都唔係繼承。」並強調：「除咗叫白手興家，都冇咩其他形容詞可以用，我係喺呢個界別之內，但我係一個特例，因為我創立化妝品牌前，已經有個地盤同埋好多粉絲。我15歲後已經冇問父母攞錢。我係100%用自己嘅錢去開始間公司，銀行戶口冇一蚊係繼承返嚟嘅，而我好為呢樣嘢自豪。」

ig出個post傳袋千萬

Kylie於2014年以擔任模特兒的收入，創立自家化妝品牌，外判廠家生產，並借助真人騷建立的人氣，在社交網作零成本宣傳。當時首批1萬5千套唇膏，在開賣1分鐘後售罄。由於Kylie人氣爆燈，她於Instagram出post宣傳賣廣告，一個post 的收費據稱約為936萬港元。錢搵錢，她將化妝品牌搞得有聲有色，去年11月以46.8億港元售出51%股權給化妝品牌巨人Coty Inc.，自己保留餘下的49%，但身家依然豐厚。有指全球只有2,095人擁有10億美元以上身家，其中只有10人是30 歲以下，當中更只有包括Kylie等3人是白手興家。

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