復活節好悶呀！港台女神教你宅住Chok

做咩都好，首先，你要係一個靚女…

近月疫情全球蔓延，無論普通小市民定係藝人、網紅都迫住宅在家中，今日就開始一連四日嘅復活節長假期，撞正港府宣布要求關閉多個娛樂及高風險場所至23日，真係咩都做唔到無所事事咁「滯留在家」…不過唔係留屋企就一定悶嘅，就好似呢三位港台女神咁，真係獨自在家一樣開心到好似過緊Happy Hour咁！

台灣女神許瑋甯近年愛表現真我，不拘小節嘅佢成日都愛挑戰新嘢，今次佢就接受倒立穿衣Challenge，全黑上陣嘅佢成隻蜘蛛糊加貞子上身咁，黐牆倒立仲要拍埋片，不過佢就自爆畀愛貓忽然亂入食蟲搞到佢破功，忍唔住一時手軟挑戰失敗，不過好在佢失敗咋，如果唔係網友都見唔到女神個靚樣…

同無綫主持陸浩明（6號）拍拖8年嘅模特兒陳詩欣（Ayan），佢就一於靚樣行先，見佢晒出多張襯晒黃色Tone靚造型嘅美照，原來佢就趁長假期自製檸檬蛋糕，啲Cake睇樣就靚到好似出面買番嚟咁，擺晒檸檬同乾花，網紅味一啲都唔輸蝕，不過佢就強調「陸寶寶」6號都讚好味，唔知啲相係咪都係男友視角呢？

至於跳得之人鍾舒漫（Sherman）佢就話自己好耐冇跳舞，專登化好晒妝襯晒小背心Cap帽兼牛仔熱褲上陣，嚟個喪扭蛇腰兼伸脷Hot Dance，辣㷫一眾網友，見佢Enjoy到爆係咁扭，養眼度極高，要宅又要索嘅網友，依家知留家可以點樣繼續引死宅男未呀～！