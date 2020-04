移居加拿大的鍾嘉欣尋日36歲生日,當地新冠肺炎的確診感染人數已經破萬,所以嘉欣今年生日都低調喺屋企度過,佢上載一張獨照,前面有兩個生日蛋糕,見嘉欣冇乜打扮,素顏上陣再加一件淨色t-shirt,笑容好有慈母感覺,而老公及一對仔女都冇上鏡,非常低調,她留言講出生日願望:「I feel loved. Thank you.P.S. My only wish this year is for our world to become healthy again」她感受到愛,謝謝,她只有一個願望是希望我們的世界再次健康起來。