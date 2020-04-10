留家冇增進感情　吳若希成日見老公呻悶

歌手吳若希（Jinny）到電台宣傳新歌《這位蠢才》，笑言自己比較蠢，自爆最近才發現自己叫錯公司高層個名兩年多：「我叫錯杜生（杜之克）個英文名，其實佢叫Felix，但我就叫錯佢做Philip，但我叫佢嗰陣都有應我，直至之前拍《多功能老婆》，洪永城同我講番我先知自己叫錯名，好尷尬，不過杜生冇嬲，佢應該心諗我英文咁差，不過唔緊要啦，公司好有愛。」她又笑言自己常發生這些事，但此事實在太瘀及時間太長。

問到可是生完BB後常發生這些事？她表示：「記性係差咗，好似慢半拍，朋友都成日嫌棄我，不過啲人話3年後就會回復正常，我今個月月尾就係3年，所以都好期待。」問到到時可會幫囡囡慶祝3歲生日？她表示：「冇得慶祝，都有諗過啲活動帶佢出下街，但都係提高警戒好啲。（佢好耐冇出街？）由停課開始冇乜出，差唔多兩個月，但間中都有落下樓。」問到時可會幫囡囡在家開party慶祝？她謂：「唔會啦，朋友都唔想搞到小朋友，尋日經理人送咗個玩具畀阿囡，見到佢竟然對住公仔自言自語，我都驚佢真係冇朋友。」

追多個順其自然

記者叫她生多個與囡囡玩，她笑言：「咁我咪繼續蠢多3年？哈哈，其實都有諗過，都有計劃，囡囡都想要個妹妹，但呢啲可遇不可求，所以順其自然。（努力緊？）唔知係咪努力，係正常生活。（依家多咗時間喺屋企？）都唔代表夫妻關係會增進，對得多會悶，會冇咗浪漫感覺。（搵啲情趣？）唔會呀，同佢都係講搵多啲生意。」她坦言有經濟壓力，因成家人要照顧，有老有嫩，其中讀中學的弟弟最近停課都還要交學費。