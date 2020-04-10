享受自由生活　韓藝瑟花三日睇完幾千條留言

韓國38歲女星韓藝瑟前日亮相男歌手朴宰範（Jay Park）主持的網上電台節目《Broken GPS》，談到近年挑戰了紋身和穿鼻環的破格造型，她指紋身和穿鼻環是一直想嘗試的事：「我諗住依家唔會經常上節目，所以試吓都冇所謂。」

韓藝瑟指每次紋身前都會考慮很久：「去到搵到直正想紋嘅圖案時先會去紋，因為唔係想紋身就可以是旦走去紋，我係想將人生中嘅覺悟或者想記錄嘅瞬間紋喺身上。」她又表示對現在的生活感到十分滿足：「以前真係覺得好無奈，既冇社交網，亦冇可以同大家溝通嘅渠道，雖然一直好鍾意穿環同紋身，但一直都冇咁嘅機會，係因為當時嘅社會唔容許，假如可以再出世，我都想喺依家呢個時代出世。」

最近透過個人YouTube頻道與粉絲互動的韓藝瑟，已經擁有72萬名的訂閱者，她表示平時會看粉絲的評論：「留言多嘅時候會有成幾千條，一日起碼要花4至5個鐘頭去睇留言，但我真係會睇完全部，過咗一日之後就會積埋好多新留言，要花三日先睇得完。」

不過韓藝瑟就笑言留言大多是稱讚的說話，沒有惡評，她又指理解留惡評者的心理：「我哋有時都會冇理由地憎一樣食物或者憎一個人，有時憎一個人並冇原因，我選擇咁樣去理解，雖然有人會有理由地討厭我，但始終有人係唔太認識我，我就會諗『好啦，我都可能會無啦啦憎某個人嘅』。」