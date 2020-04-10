與李廷鎮劇照公開　李敏鎬攬金高恩：我愛你

去年退伍的韓國「長腿Oppa」李敏鎬，與神劇《鬼怪》女星金高恩合拍的tvN新劇《The King：永遠的君主》將於下周六強勢啟播，劇集由神劇《太陽的後裔》與《鬼怪》金牌編劇金恩淑執筆，於劇中飾演大韓帝國皇帝的李敏鎬，將與一人分飾罪犯與刑警兩角的金高恩，上演一段誇越平行世界的浪漫愛情故事。

SBS今日公開李敏鎬與李廷鎮的新劇照，兩人分別飾演大韓帝國的皇帝李袞及金親王李霖，李延鎮在劇中飾演李敏鎬的伯父，是先帝的同父異母兄弟，雖然是長子，但因為庶子的關係而到13歲才發封為金親王，內心一直感到委屈，所以與姪子李敏鎬也處於對立關係，而在今日公開的劇照中，李敏鎬與李廷鎮同樣身在竹林中，李敏鎬目光堅定，而李廷鎮則滿面鮮血，面上流露兇狠的表情。

而劇集的新預告片亦於今日曝光，預告中李敏鎬從古代穿越到現代，坐在圖書館的金高恩問李敏鎬：「你真的是來自第二個世界嗎？」李敏鎬便說：「我花了25年，直到見到你為止。」之後李敏鎬攬住流淚的金高恩，又表白說：「我不是來抓你，而是來找你的，來找只有我找到的人，我愛你，那個人啊。」