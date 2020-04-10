連環床戰黃子恆！孫慧雪老公眼都凸：好震撼

藝人孫慧雪在無綫熱播劇《機場特警》中，與黃子恆扮演夫妻。宣傳片中二人不乏火辣演出，阿雪表示拍攝前二人有研究劇本，為工作不覺得尷尬：「嗰時我啱啱生完BB，所以埋位都覺得有啲緊張，表現生硬，子恆就不斷鼓勵我。（老公冇打爛醋埕？）佢知係做嘢，不過有日佢打開電視，突然跳出宣傳短片，我連自己都認唔出，老公竟然發現嗰個係我，佢停咗停就話：『原來真係好震撼！』」

被老公追咗4年

由於劇情交代阿雪與子恆的感情源於一夜情，有孕而成婚，故床戲「陸續有來」，大懵的阿雪笑說：「我都唔記得拍咗幾多場，係公司宣傳部同事講起，我先有番印象。（現實接唔接受到咁嘅關係？）我比較保守，老公追咗我4年，我成日覺得人哋鍾意我啲乜呀！」原來她與老公邂逅於派對，當時覺得對方曳，未有想過進一步發展，但對方即有所暗示及向身邊人表態，經過相處最終被他誠意打動。

「佢驚我畀人呃」

如今與丈夫恩愛，阿雪卻自爆彼此經常有拗撬：「工作上佢畀好多意見我，例如接Job要問得詳細啲，佢驚我畀人呃，有時連我食乜都要理，我嫌佢乜都管，成個管家婆咁，我咁大個人，會有分數嘛。」正所謂「床頭打交床尾和」，她亦明白老公心意，所以只算耍花槍。

唔做呷醋家婆

劇中阿雪對「奶奶」楊玉梅誠惶誠恐，但現實生活中她與奶奶卻如「姊妹」般：「佢同我都好鍾意食嘢，性格比較細路女，即使有衝突我咪道歉囉，好快冇事。其實我生囝囝後都不停同自己心理輔導，驚佢第二時有女友，我地位就下降。我個仔好早熟，已經有佢心目中嘅女神，會出動所有玩具去氹坐喺隔籬位嘅女同學，真係畀佢笑死！」