密謀做內地飲食大亨！梁競徽做老闆賣鑊發圍

藝人梁競徽向來喜歡烹飪，亦煮得一手好菜，閒閒哋一、兩枱招呼好友、家人飯敍絕對不成問題。而剛巧他於內地首次擔任網劇《紅樓私房菜》男主角，飾演一名總廚。無巧不成話，原來競徽於年多前已密謀發展內地飲食生意，說不定做埋「飲食大亨」。

日前競徽加盟了內地廚具品牌做老闆，還舉行了盛大聯名品牌發布會，而新的廚具系列會以他的名字行頭，命名為「徽‧三人鉄匠」，認真駕勢。競徽接受訪問時說：「呢間公司喺內地好多年，好多國際廚具品牌都係佢哋製造，今次我哋主要做一啲健康嘅鑊、煎Pan，特別係中國人煮食文化係要有鑊氣，如果用一啲塗層嘅鑊唔太適合，始終用生鐵炒係最啱，所以做咗呢個品牌。」

競徽年多前經朋友介紹而認識了拍檔，大家傾開煮食、養鑊，彼此理念相近，倒不如合作推出一個廚具系列，他說：「我哋嘅鑊唔單只淨係用鐵同鋁，係用好多唔同嘅金屬做出嚟，目的都係話畀人知中國製造都可以係好好嘅！」

說到今次是否進發做內地飲食大亨的第一步？競徽謂：「又唔係大亨嘅！搵啲有興趣嘅小生意做吓，學多啲嘢，增值吓自己，自己又鍾意煮同食，飲食同做戲一樣，都係藝術，希望生意做得好，將來都有個保障、多個門路，當然都係為咗家人，等大家生活可以再安逸啲。」不過，他坦言不會做代言人：「唔會，個方向唔係咁做，專注力會放番產品上。（打入內地飲食市場做埋食肆？）會，陸陸續續飲食嘅生意都會做，構思緊，錢、時間、心血都投放咗，希望可以成功。」