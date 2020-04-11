曾執導山口百惠電影　名導大林宣彥肺癌病逝

日本著名導演大林宣彥於昨晚7時23分因肺癌逝世，享年82歲。大林於2016年8月開拍窪塚俊介與滿島真之介、常盤貴子主演的新片《花筐》時，發現患末期肺癌，估計只餘6個月命。面對癌魔的大林仍不放棄拍電影，將餘下的生命完成《花筐》，之後執導常盤貴子主演的《海邊映畫館》及為舞台劇擔任策劃，他對電影的熱愛和生命力，結果讓他多活了3年多。

大林宣彥拍戲長達60年，拍過無數電影、劇集和廣告，1977年導演首部商業片《鬼怪屋》，他曾執導山口百惠與三浦友和主演的《鳶之戀》，《轉校生》、原田知世主演的《穿越時空少女》及《寂寞的人》，因在他家鄉尾道拍攝，被譽為尾道三部曲。名作還有《接近天國之島》、《北京的西瓜》等。

晚年作品《花筐》獲廣泛好評，獲日本《電影旬報》評為2017年「日本十大電影」第2名，同時獲第72屆每日映畫「日本映畫大獎」。2004年及2009年則獲日本政府頒授紫綬褒章及旭日小勲章給他，表揚他對電影的貢獻。去年他在東京電影節獲特別功勞獎，常盤貴子向他獻花祝賀，他當時許願「再拍3000年」。