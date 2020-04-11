東方日報C1：葉玉卿無懼疫情犯險開舖救老弱

殿堂級女神葉玉卿與夫婿胡兆明在美國紐約經營連鎖超市，面對該區出現特大疫情，夫婦雖然同為「高危人士」，但堅持超市如常營業及落舖幫手，讓不懂網上購物的老人家，在風雨飄搖下能吃飽穿暖！身在紐約仍心繫香港，她坦言與港人共度時艱，還為本報擔任「特派記者」，親自報道紐約市面的最新情況。

新冠肺炎疫情重擊美國，確診人數逾46萬，紐約州更是重災區，逾七千名患者死亡。一代性感女神葉玉卿下嫁經營連鎖超市的美籍商人胡兆明後長居美國，現與丈夫及子女們「宅」在家中已三星期，日前夫婦特意「出關」，除了擔任本報「特派記者」報道紐約市面最新情況外，還親自到分店為員工打氣及幫手。

由位於紐約長島所居的古堡大宅，駕車出發至曼哈頓唐人街的超市分店，兩人途經平日車水馬龍的行車大橋時，卿卿不禁頻頻驚呼：「奇景！平時係塞車塞到不得了，依家係冇乜車！」抵達分店時，發覺附近的街道冷清、人流疏落，她說：「可以用水盡鵝飛嚟形容！市區竟然冇晒人，感覺好怪。」

銀彈獎勵員工

當地不少商店因避炎而關門，胡兆明與卿卿卻認為面對疫情嚴峻，超市更要開門營業，她說：「只係皇后區嘅分店閂咗兩星期，因為嗰區最嚴重。唐人街呢間分店只係閂咗一日做清潔同消毒，點都盡量開住！因為好多華人老人家未必識網上購物，就算識都可能爆晒單未必買到，我哋要照顧呢類客人，提供必需品同糧食，呢個時候更加要互相支持！超市設咗人流限制，每次只可以畀十幾個顧客入嚟買嘢，顧客要戴口罩同手套兼保持六呎距離。」卿卿笑言與丈夫同是高危人士，但仍親自落舖替員工加油及幫手：「老公有血壓高兼有糖尿病，我50歲以上都係高危嘛！其實人手都好缺，好彩仲有員工肯返工，我哋都特登畀多啲人工、照顧佢哋。有需要嘅話，我都會出去幫手，點都要間舖開住。其實都好慘，賣完啲嘢都唔知點添，依家來貨又貴，又好少司機送貨。」

葉玉卿的夫婿胡兆明在美國經營連鎖超市「香港超市」逾25年歷史，為紐約最大的華人超市集團。旺夫的卿卿於1996年下嫁後，胡兆明的生意愈做愈大，生意涉獵甚廣包括房地產等，更一度進軍銀行界。

增進家人溝通

一場疫症奪去人命及重創百業，篤信佛教多年的卿卿認為凡事要冷靜面對：「疫情已經全球大流行，但其實無論係好事定壞事，總會有得着，呢次係一個好機會畀大家停一停、諗一諗，係咪要過濾吓以前同重整思維，正面啲去面對？」又指為避疫長在家中，成為與家人增進溝通的好機會：「依家逼住要成日見，可能會多咗拗撬，但係拗撬之中可以了解對方多啲。我雖然喺美國，但係香港都係我嘅家，我同香港人一齊努力加油，共度時艱！」

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