《哈利波特》三星情史，「妙麗」情路最坎坷！　

《哈利波特》（Harry Potter）「榮恩」英國男星路拔格連（Rupert Grint）宣布女友大肚，成為片中三大主角之中首個最快做家長的一個。而他的兩位好拍檔「哈利波特」丹尼爾烈格夫（Daniel Radcliffe）與「妙麗」愛瑪沃森（Emma Watson）雖然各有意中人，但似乎仍未有做父母的準備。其中「妙麗」更在情路上屢遇波折！

「哈利波特」丹尼爾烈格夫

30歲的「哈利仔」丹尼爾於2013年與女演員Erin Darke因合作電影《Kill Your Darlings》而撻着，一直拍拖至今打風都打唔甩！丹尼爾曾在訪問中自爆與女友一見鍾情，他說：「當時我們在片場第一次見面就立刻要拍調情的鏡頭。在圖書館裡面發生性關係...如果要把我們這段戀愛故事的開頭講給我們未來的孩子聽，肯定糟透了。」身高163.8 cm的丹尼爾矮女友一截，名乎其實「長短腳之戀」！

「妙麗」愛瑪沃森

29歲的愛瑪對戀情一向保持低調在訪問中不會談論，愛瑪拍過多次拖，但每次都失敗告終。她對IT情有獨鍾，先後與多位IT才俊William "Mack" Knight與IT公司高層Brendan Wallace拍過拖，而去年亦傳與另一VR科技公司創辦人Brendan Iribe拍拖，但後來亦冇下文！2018年，愛瑪亦被Fans影到與視星Chord Overstreet拍拖。最後分手收場。愛瑪去年受訪時曾自爆拍攝《哈》期間暗戀「馬份」Tom Felton，但最終冇撻着。不過，「榮恩」路拔格連受訪時就踢爆愛瑪與Tom拍攝《哈》期間有秘戀。如今愛瑪與Tom同屬單身，未知二人會否復合？