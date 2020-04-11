同出軌老公攤牌！金喜愛怒轟小三韓素希賤人

韓國52歲女星金喜愛於近期熱播的新劇《夫妻的世界》中，與43歲男星朴海俊演夫妻，因丈夫出軌而密謀報復及離婚，更與飾演小三的25歲女星韓素希開戰！

因內容涉不倫戀兼有大膽床戲，首6集被列作「19禁」（只准19歲以上人士觀看）。昨晚第5集承接上集劇情，金喜愛與飾演丈夫好友的金永敏到酒店開房後，凌晨至返家，朴海俊亦對她起疑而偷睇其手機入面的訊息。

而韓素希的父母一直不知女兒與金喜愛的老公有外遇，卻邀請金喜愛兩公婆作客家中，剛好韓素希亦在家。金喜愛專登砸爛其家中的花瓶說是手滑，之後又對韓素希說：「果然不應該碰人家的東西」。

用膳時，金喜愛喝過酒後開始表現異常，韓素希的母親便問她是否不舒服，金喜愛即趁機攤牌，當住韓素希父母面前揭露丈夫與韓素希的姦情，更直指女方已懷孕，她更向韓素希的父母說：「你要告訴她別人的老公不能碰，有孩子的已婚男更是不能隨便勾搭，無論有多喜歡濫交，破壞別人家庭的事，是賤人才做！」韓素希即上前怒打金喜愛。

而當金喜愛與丈夫返家後，朴海俊繼續為自己偷情辯解：「我只是出軌，沒想過放棄家庭！」但金喜愛則指離婚後，不准男方再與二人的兒子見面，更炮轟他：「你跟別人上床就應該一早有不見孩子的覺悟！」朴海俊卻死撐說：「難道陷入愛情是罪嗎？」金喜愛不屑地說：「愛情？我跟濟赫（金永敏飾）上床了，我跟別人睡不重要，重要是很刺激，跟你沒有那種感覺！」朴海俊頓時崩潰地問：「你怎麼可以跟我好友上床？」而金喜愛則告訴他：「你此刻的心情，就是我當初知道你出軌時的心情一樣！」昨晚一集收視再升至14.676%創新高，而下集預告中，兩公婆已就離婚及爭兒子撫養權各自籌劃。