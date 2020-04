經典Cult片《人形蜈蚣》德國影帝Dieter Laser離世

曾主演經典Cult片《人形蜈蚣》(The Human Centipede)德國男星Dieter Laser被爆2月29日離世,享年78歲。他在片中飾演變態醫生Josef Heiter。

助手上周四於Dieter的官方Facebook專頁留言宣布Dieter的死訊,至於死因就沒有透露。16歲出道入行多年的Dieter於1975年憑銀幕處男作《John Glückstadt》勇奪德國電影頒獎禮最佳男主角。他共演過三集《人形蜈蚣》,最近一次在電影中演出已是2017年的《November》。

除了Dieter之外,英國老牌女星兼監製Hilary Heath上周因新冠肺炎併發症離世,享年74歲。她與已故男星雲信派拉斯(Vincent Price)合作過多部恐怖片包括《天師復仇》(The Oblong Box)與《Cry of the Banshee》等。退出影壇後,她監製過奧斯卡金像影帝加利奧文(Gary Oldman)執導的《Nil by Mouth》。