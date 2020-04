殿堂級女神葉玉卿大女胡芷欣(Victoria)經常受到網友關注,日前佢喺社交網上載同細佬胡可聰(Jeffrey Junior,JJ)、胡以聰(Jefferson)同埋一班朋友食飯嘅相,原來今次飯局係慶祝胡可聰生日,同行仲有佢嘅意藉女友添,見Victoria同「未來弟婦」感情好好搭晒膊頭,三個人仲齊齊合照,仲賀對方大一歲兼成功拍拖:「Glad i’m not the only girl anymore :) Happy birthday love.」