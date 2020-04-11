唱免費騷出盡力！許冠傑秘密練兵絕不欺場

歌神許冠傑（Sam）將於明天下午5時舉行全球網上《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，為在疫境下的全港市民發放正能量，雖然自彈自唱12首經典歌，對他來說可謂零難度，但力求完美的Sam自決定開騷後，連日來在家中和大仔許懷欣（Ryan）密密練歌，唱免費騷也絕不欺場。

今次阿Sam除捐出25萬給合作過逾30年、但受疫情影響而失業的一眾演唱會幕後功臣外，據知縱橫樂壇50多年的他，一向只做大型演唱會，絕不接只唱10多首歌的小型騷，故跟Sam多年來合作無間的演唱會製作人蕭潮順覺得，Sam今次變相如捐出天價酬勞，他說：「阿Sam真係破天荒，因為佢平時只唱大型音樂會，同埋雖然今次佢係唔收錢，一樣當大騷咁認直去做，因為我哋同Sam都覺得屆時係全球直播，屆時會有七大網上平台直播，依家個個都為避炎留喺屋企，佢喺世界各地，包括香港、內地、美加、新加坡及馬來西亞都有好多歌迷，呢次嘅瀏覽人數估計會破億。」

政府為抗疫禁止群眾聚集，問蕭潮順可擔心屆時有大批「Sam迷」會聚集在開live的場地外，他說：「阿Sam都呼籲咗啲歌迷乖乖哋留喺屋企睇，但如果真係有歌迷嚟場地支持Sam，我哋都控制唔到，但又唔會太擔心，相信場地嘅工作人員會處理到，不過想溫馨提示聲，歌迷唔好犯限聚令。」又透露Sam亦響應政府呼籲，於Live騷亦會跟他人保持一段距離，蕭潮順說：「個騷都係得四個人，除咗主力嘅阿Sam，仲有唱一首歌嘅仔仔Ryan、演唱會創作總監鄭瑞丹同我，不過開騷時，我同鄭瑞丹都會行開啲。」至於現時還有十多位，包括燈光、音響等工作人員，但會跟Sam父子保持超過10呎的距離，且工作人員亦會分散企，確保不犯禁及為健康着想。