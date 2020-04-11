【靚過明星】彈床公主何雯娜VS史上最索飛魚劉湘

本來今年暑假有得睇奧運，好可惜新冠肺炎肆虐，連四年一度嘅體壇盛事都要暫緩一年。歷年來中國體壇出唔少美女，好似何雯娜、江鈺源，仲有被稱為中國第一「美人魚」嘅劉湘。全世界體育賽事都停擺，真係唔知幾時先見到佢哋，依家惟有講下佢哋近況睇下啲舊相止渴先！除咗女神外，又點少得男神，中國泳壇男神寧澤濤生得高大又靚仔，微博粉絲更突破800萬！

何雯娜榮升人母

2008年為中國奪得第一面奧運彈床金牌的中國「彈床公主」何雯娜，退役後於2019年9月宣布與電影製片男友訂婚，同年10月就宣布有喜，今日何雯娜就公布女兒已經出生，而且已經100日大！「做事」嘅速度同佢跳彈床一樣咁快！佢上載為女兒舉行百日宴，一家三口及親友溫馨合照，她向女兒說：「乖咕，100天快樂，我們愛你」。

「中國美人魚」劉湘有樣有性格

2018年出戰中國游泳冠軍賽中於女子50米自由泳封后的劉湘，身高1.8米嘅佢，天生高瘦身形，行出嚟似足模特兒，加上佢樣子甜美，令她獲得「中國美人魚」、「泳壇第一美女」等美譽，唔單止得個樣，佢其實都好有性格，絕對唔係一個花瓶！當年只有22歲嘅佢，為青春留倩影拍下性感美照，上載到社交網分享，卻有網友寸爆：「請記住你是一名運動員。」劉湘事後回應：「活出自我，不辜負美好的青春年華。」劉湘用行動表現出女性獨立自主一面，獲得不少網友掌聲。

江鈺源疑做小三搶閨蜜老公

曾獲北京奧運女團金牌的中國體操女神江鈺源，於去年1月被爆出做小三搶閨蜜老公，而網上更流傳江與人夫的情慾對話及疑似床照，當中更教如何逼使人夫與妻子離婚，其後有網友發現正印名稱叫唐健，是廣東體操隊女教練亦是江鈺源閨密，不過江鈺源未公開回應事件，網民則議論紛紛，事件至今不了了知，但足以令體操女神江鈺源形象瓦解！

中國泳壇男神寧澤濤

中國泳壇男神寧澤濤因為外形生得高大又靚仔，喺中國隊時已經被各大品牌邀拍廣告，但其後爆出因違規接拍廣告等原因，被國家體育總局游泳運動管理中心處分，影響備戰後於2016年里約熱內盧奧運，大熱失牌。及後，寧澤濤與中國隊決裂，並於去年生日當天宣布退役，但係離開泳壇後，寧澤濤一度患上輕度抑鬱症，更要入院逾月，後來寧澤濤最終戰勝病魔，他表示：「捱過痛苦歲月後只懂感恩」而最近呢位男神都重新站起來，微博有多張為多個運動品牌拍攝嘅男神硬照，成為唔少少女偶像，令佢喺微博粉絲數目突破800萬！