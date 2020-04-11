樂做「家庭主夫」！羅力威養到雨僑變公主

歌手羅力威現時變身「家庭主夫」，全天候服侍懷孕太太雨僑，不讓她操勞，打理家頭細務對他來說易如反掌，只是買餸煮飯還在學習階段，絕對是廿四孝老公！

最煩係狂洗手

將榮升人父的羅力威接受專訪，他透露現時主理所有家頭細務，並貼身照顧太太雨僑，不但洗衫、吸塵、抹地、洗碗，最近更買餸、煮飯、煲湯：「自己仲係初哥，好多時係邊買邊煮邊問，好多時分量都係撞，有時好食，有時麻麻哋，但因為想屋企健康啲，所以呢幾個月係咁。（太太變公主？）盡量做到乜咪做，我以前食佢煮嘅嘢多，佢煮嘢好好味，我自己唔煮都唔知啲嘢咁難煮！一煮飯最煩係要洗好多次手，好彩未洗到手爛。」他亦樂於做「家庭主夫」：「係煮飯要買餸同多啲洗手煩，洗碗、抹地、吸塵、洗衫，一日加埋都唔係用好多時間。」

老婆話晒事

兩人拍拖七年、結婚兩年，相愛近十年可有愛情保鮮秘訣？阿威坦言：「真係冇乜秘訣，咁多年唔需要花巧，相處係愛一個人就會為佢做咩都得。」又指由太太話事做主導：「你當我淨係識出力，例如去旅行，我可以大力拎晒啲嘢，但度行程各樣嘢就係佢負責，佢主導、我執行。（佢話事多啲？）佢話事當然冇問題，正如每餐飯我食乜都冇問題，佢食乜我就食乜。」

轉飲紅酒

工作方面，阿威最近推出新歌《仙水》，講述人生遇到困難，有不同方法找到情緒發洩的出口。問可會飲酒紓壓？他說：「我係鍾意喺大牌檔飲吓啤酒，其實以前鍾意飲白酒，但飲飲吓跟咗太太飲紅酒，以前我會飲多啲，一路飲一路彈琴創作，但同阿僑一齊咗之後，兩人生活就唔係咁，依家就冇乜飲啦，可能夏天先飲吓啤酒吓火！」

場地：英皇駿景酒店