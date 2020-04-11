共渡疫境！楊明落舖一腳踢　莊思明送外賣

藝人楊明與莊思明拍拖以來感情穩定，之前思明入股楊明有份投資的燉湯店，事業上力撐男友到底。新冠肺炎疫情影響下，飲食業大受影響，他們的食店生意亦受打擊，不過二人齊心合力為店舖做好防疫工作。楊明主演的無綫劇《機場特警》正在熱播，他忙宣傳之餘，亦趁空檔到食店打理大小事務，思明亦「夫唱婦隨」，到食店幫手。

日前約下午4時多，二人身穿便裝及戴上口罩現身位於灣仔的食店，思明手上拿着一盒似是西餅以慰勞員工，其後二人戴上手套開始工作，思明為食客量體溫，又用消毒噴霧清潔枱面及餐牌，楊明則負責執枱，十分熟手。雖然堂食生意減少，不過晚市的外賣訂單相對地增加，二人分工合作整理部分訂單後，便變身外賣仔，思明手拿兩袋外賣，楊明則捧着一個大發泡膠箱齊齊徒步到附近送外賣，非常貼地。

落手落腳唔尷尬

東網致電思明，她坦言在大環境下，各行各業都受到影響：「為抗疫所有措施都要跟足，好在顧客好體諒同配合，堂食係少咗，外賣就多咗，多謝大家支持。（點解親自送外賣？）員工已經做到分身不暇，我哋唔夠人同車，所以夾到時間嘅話，會自己送，減輕員工負擔，顧客見到我哋好開心同驚喜。（做埋清潔會唔會尷尬？）唔會，保持清潔好重要，落手落腳做會更加了解員工嘅難處，尤其最近清潔做得頻密咗，真係會攰，我都諒解佢哋好攰同大壓力。」