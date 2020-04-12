【結婚夢碎】連詩雅同有米才子分手崩潰痛哭

擁有42吋長腿的連詩雅（Shiga）有樣又早成名，她昨日（11日）分享索爆三點式泳照，看似心情靚爆，原來正經歷人生低潮。兩個月前，她自爆與曾復合的男友徐浩（Terry）在疫情爆發期間已兩個月沒見，當時仍自信十足地指男友不會變心，不過據知早於去年底，兩人已達成共識和平分手，回復朋友及音樂夥伴關係，Shiga日前接受東網首認分訊：「我哋分開咗一段時間。（係咪好傷感？）我覺得每段關係要結束都係傷感嘅。」

婚姻愈來愈遠

Shiga多首熱爆歌如《舊街角》及《I'm Still Loving You》皆是由Terry創作，兩人當初由多年朋友昇華成為戀人，如今又回復好友關係，唯一不變的是彼此仍會互相支持。兩人在音樂上的合作火花頗大，問到感情上是否擦不出火花？她說：「唔可以話擦唔出嘅，但兩個人相處咗咁耐，有啲嘢喺呢刻唔係好有共識囉。」雖沒明言「欠共識」的所指何事，但言談中令人聯想到與婚姻問題有關，問她對婚姻有何看法,她吐出心底話，直言覺得婚姻與她愈來愈遙遠：「兩個人喺某啲事情上嘅價值觀不一致，覺得婚姻或者一段關係，有時係需要有接近嘅睇法先可以繼續行落去。等於一段關係，一齊咗先可以完全了解到嗰個人，但發覺對某啲事情睇法唔一樣，或者好難搵到個位大家都認同，其實好難再去講結婚。」

直認欠家庭溫暖

現年31歲的Shiga曾渴望早日結婚，擁有自己的家庭，全因父母早於她童年時婚姻破裂，是名存實亡的夫妻，過着「同居」的分居生活：「佢哋好辛苦咁去『捱』呢段關係，我細細個就同阿媽瞓，唔知爹哋、媽咪要一齊瞓。」她懂事後才發覺父母間早有問題，雙親離婚後，最初幾年她仍跟父親保持聯絡，但近年已失聯，問到是否很想念父親？Shiga終忍不住淚崩：「有時我會發夢一家三口坐喺度食飯！」

她愈講愈傷心，訴苦指有溫暖的才算是家庭，但她的家只得孤獨：「唔係話媽咪畀唔到溫暖我，但佢太忙，因為爸爸媽媽分開咗後，經濟壓力好大，每個月掹掹緊。佢成日掛住做嘢，雖然大家住喺同一間屋，但見到嘅機會好少，我永遠都係自己一個喺屋企。」當年就算一家三口同枱食飯，亦疏離到相對無言：「坐喺度食飯冇嘢講，真係坐喺度食飯囉！」

心靈孤單最難受

一頓普通的家常便飯，對Shiga來說卻是遙不可及，但亦令不愛烹飪的她有所轉變，幻想過做「廚娘」，每晚煮飯等老公及小朋友回家：「一家人坐低食飯傾吓偈，好簡單但好溫馨。」童年時習慣孤獨，令她覺得人生最悲哀是欠缺知音人：「如果身邊有人明白你，或者思想上可以溝通，即使一個人獨處，心靈都唔會孤單。孤單係你唔知可以同邊個講，唔知邊個可以明白你嘅感受，嗰種感覺好慘。」