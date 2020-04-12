韓劇界風起雲湧！你最期待邊位靚仔Oppa？

由韓星金秀賢與全智賢於2013年合演的人氣劇《來自星星的你》掀起全城煲劇熱，至2016年「雙宋」合演的《太陽的後裔》 同樣熱爆亞洲，而大前年播完的孔劉孭飛劇《鬼怪》則創下收視神話。其實每隔年多就會有一部神劇誕生， 而今年就有唔少男神強勢回歸，隨時有下一部神劇會彈出，唔知各位劇迷又最期待邊一位Oppa呢？

韓國32歲「長腿Oppa」李敏鎬同金秀賢，分別於去年5月及7月退伍，當兵後更Man的兩位男神，各自接拍新劇復出，唔知二人孭飛的新劇能唔能夠成為下一部神劇？

李敏鎬霸氣又深情

李敏鎬孖《鬼怪》女星金高恩合演的tvN新劇《The King：永遠的君主》，將率先於本周五首播。二人於劇中上演一段誇越平行時空的浪漫愛情故事，劇中李敏鎬飾演的皇帝霸氣、深情又識「撩女」，再加上有《太陽的後裔》與《鬼怪》金牌編劇金恩淑加持，收視想唔爆都幾難！

金秀賢未拍先轟動

金秀賢退伍復出的首部主演劇《雖然是精神病但沒關係》將於6月播出，今次佢挑戰演精神病患者監護人，與自閉症哥哥相依為命，又會同女星徐睿知飾演的反社會人格障礙的兒童作家，上演一段超越生死、如童話般的浪漫愛情故事。唔知新劇會唔會好似7年前《星星》一樣爆紅，因為是金秀賢退伍復出首部作，開拍前已勁矚目！

暖男Oppa池昌旭

韓劇《Healer》的32歲男神池昌旭去年4月退伍後，於去年9月攜主演劇《請融化我吧》回歸公仔箱，可惜收視仆直。他今年再戰電視圈，夥拍20歲女星金裕貞合演改編人氣網絡漫畫的新劇《便利店新星》，將於6月播出，二人分別飾演便利店老闆同兼職生，單睇呢個新鮮配搭都幾值得期待！

周元當兵後更Man

韓劇《龍八夷》的32歲男星周元向來有收視保證，去年2月退伍後，便接拍了與42歲女星金喜善合演的新劇《Alice》，將於上半年播出，亦是周元當兵復出作。《Alice》描寫被死亡分開的一對男女，超越時空重新再會的故事。當兵後更大隻的周元，為劇中飾演的刑警一角密密操肌，令人期待！

朴寶劍南柱赫顏值爆燈

至於早前盛傳將於今年入伍的26歲男神朴寶劍，今年亦有新劇推出，他與女星朴素丹合演的新劇《青春紀錄》將於下月年播映，內容講述男女主角成為明星的故事，而曾主演韓劇《舉重妖精金福珠》的長腿Oppa南柱赫，孖「國民初戀」秀智合演的新劇《START-UP》亦安排於今年播出，俊男美女配搭，同樣有睇頭！