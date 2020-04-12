【19禁劇】金喜愛離婚小三坐正收視飆破18%

韓國52歲女星金喜愛與43歲男星朴海俊於近期熱播的JTBC新劇《夫妻的世界》中飾演夫妻，因丈夫出軌而密謀報復及離婚，更與飾演小三的25歲女星韓素希開戰，內容涉不倫戀兼有大膽床戲，首6集被列作「19禁」（只准19歲以上人士觀看）。

昨晚第6集承接上集劇情，金喜愛與朴海俊攤牌後，決定離婚及爭奪兒子撫養權，朴海俊原本想以金喜愛精神異常來爭取撫養權，但金喜愛搶先一步帶走兒子，之後又設局令朴海俊出手毆傷她，再以暴力傷害罪，成功向法院申請禁止他接近兒子兩年。其後朴海俊與韓素希離開了他們居住的小區，直至離婚兩年後，金喜愛收到朴海俊與韓素希寄來邀請她出席派對的邀請卡，上面更有他們一家三口的結婚照，令她大感震驚。

昨晚一集收視由上集14.676%狂飆至18.8%，再度創下啟播以來的新高，更登上JTBC韓劇最高收視第2位，緊次去年結局錄得23.7%收視的話題韓劇《天空城堡》。而下集預告中，朴海俊事業有成後，以一身光鮮打扮登場，更進駐高級豪宅區，並決定回來向金喜愛報復。