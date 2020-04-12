18歲天后Billie Eilish呻着泳衣被批淫娃

年僅18歲已經捧走5項格林美音樂獎的美國小天后Billie Eilish，向來以鬆身潮服示人，不過其實禾桿冚珍珠，她身材相當豐滿。早前Billie與友人前往夏威夷度假，便罕有地穿起泳衣，在小瀑布邊露出事業線，大玩濕身性感，拍下短片於社交網站Instagram分享，怎料卻被部份網友批鬥她是淫娃！

Billie登上《Dazed》雜誌新一期封面，受訪時抱怨被網友批鬥一事：「我見到啲留言，喺度講，佢點可以大言不慚話唔想被視為情欲對象，但又着到咁？呢啲留言係好多人贊同。又有啲留言話，我唔再鍾意佢啦，因為佢一夠18歲就變咗妓女。喂大佬呀，我咁樣贏唔到，我根本冇得贏。」

Billie過去曾坦言討厭自己的身材，因為她想成為模特兒，卻生得又肉感又矮小，9歲就長出乳房，11歲就來月經，非常早熟。Billie又對《Dazed》表示自己不想在鏡中看到身體：「上年我有次剝晒衫，我認唔出係自己身體，因為我有一排已經冇見到。有時我見到都會諗，呢個身體係屬於邊個？」

所以網友們，積積口德吧！