全副武裝上陣！許冠傑孖三助手用膳免犯禁

歌神許冠傑（Sam）今日下午5時將於尖沙咀某商場，破天荒首度舉行全球網上演唱會《2020許冠傑同舟共濟Online Concert》，約下午12時，現場已有20多名記者、多名Fans在場等候歌神來臨。

未幾，約半小時後，身穿休閒服、Full Gear防疫裝上陣的Sam，戴齊Cap帽、黑超、粉紅色口罩，由4名保安、3名助手陪同之下現身，保安見到大批傳媒都有叫「讓開」，而Sam未有應記者要求停低影相及做訪問，邊行邊揮手打招呼、又舉V，非常親民！

受限聚令管制，見Sam只跟3位助手入餐廳包廂用膳，4名保安則行出餐廳門外守候。Sam大仔許懷欣稍後亦有份演出，他約於1時到達，雙手合十快步行入餐廳，未有發言。

Sam約一個半小時後離開餐廳去綵排，依舊由多名保安及助手護送。心情大好的他，一路行一路舉手指公又揮手，問到有何打氣說話跟香港人講？他大開金口送八字真言：「同舟共濟、開開心心！」問到可會期待演唱會？他興奮再舉手指公！至於會同大仔許懷欣合唱咩歌？他再說：「《Just a little》。（得一首？）仲有《半斤八兩》。（反應好會Encore？）預定唱一個鐘頭。」全程還有多名Fans跟隨，直至Sam坐上7人座駕，他仍隔住玻璃揮手講Bye Bye，座駕隨即直駛直播場地。