藝人任達華與名模琦琦的愛女任晴佳(Ella),憑高挑身材及甜美笑容深受網友歡迎,獲封「最美星二代」,近年更殺入模界,成為品牌商寵兒。日前佢再獲品牌睇中拍攝廣告,並將花絮照上載至社交網同大家分享,相中見佢以螢光黃色小背心配超短熱褲上陣,勁晒43吋逆天長腿,非常吸睛!

而琦琦亦有轉發,並留言:「Love you so much」、「So proud of you」,力撐女兒。