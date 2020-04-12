Live騷唱足一個鐘！許冠傑承諾開萬人紅館個唱

歌神許冠傑（Sam）準時下午5點開騷，先帶來多首金曲《獅子山下》、《這一曲送給你》、《快樂》等，至唱畢《莫等待》，Sam大開金口說：「其實人生係奇妙，好多事情係突如其來，我哋未必控制得到，但只要有正能量，好多事都會柳暗花明又一村，世事如棋局局新，始終都會雨過天青。」

唱《洋紫荊》之前，Sam特意說：「特別送畀我最愛嘅香港。」開騷接近半小時，現場慢慢聚集約30多名觀眾企於核心外圍聽歌，又拎起電話試影歌神。當Sam演唱《珍惜》前，他謂是特別送給合作逾30年的演唱會幕後工作人員以及支持他多年的全球Fans。

期間設有「大合唱」環節，Sam笑言希望可以同緊睇Live的觀眾隔空大合唱，包括有《鐵塔凌雲》、《天才白痴夢》及《浪子心聲》。創作總監鄭丹瑞續說：「原本7月阿Sam嘅演唱會雖然開唔成，今日只能以網上形式望梅止渴。」Sam接話許下承諾：「我答應大家，只要紅館開番，我就叫我嘅製作團隊安排，希望好快就可以同大家喺紅館嚟一個萬人大合唱。」臨完騷前，Sam encore多首《滄海一聲笑》才結束，成個騷歷時約一小時。

完騷後，Sam即從秘密通道離開，其太太及大仔許懷欣則跟從工作人員步出演唱場地，直接上車離去。總結其中三個網上平台的總觀看人次為712,000。