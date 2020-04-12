黃淑儀唔記得戴罩落街買餸　街坊即刻…

藝人黃淑儀（GiGi）為myTV SUPER主持的烹飪節目《Gi味俱全》 已經播出近40集，日前她為節目進行最後一集錄影，導演特別送了鮮花答謝Gigi的辛勞，因為應付演出，她完成了左膝換金屬關節的手術還未抖夠，便為節目開工，認真賣力。她說：「醫生原本話要休息半年，但復完得好快，我抖咗一個月就開工，其實都係煮吓嘢，攰可以坐，唔辛苦嘅，所以照開工，冇咁悶嘛，我開工都有私家櫈㗎！」

至於餘下右邊換金屬膝關節的手術，則因新冠肺炎疫情影響下，要延至7月才進行。不過疫情關係，令到不少市民都足不出戶，Gigi亦有到街市買餸，但不留神未有戴口罩落街，她幸獲街坊送上一個口罩，因而感受到大家那份警惕性，並笑言於2月從加拿大返港後，女兒給她的四盒口罩，因為疫情於美加爆發，而將口罩原封寄返加國讓家人「應急」。

拍攝《Gi》的餸菜中，Gigi對「西洋菜豆腐羹」和「秘製一字排 」這兩個餸都有情意結。她說： 「每次整西洋菜豆腐羹，我總會記起一段愉快嘅日子，嗰時喺紐約拍緊電影《秋天的童話》，因為紅姑（鍾楚紅）好鍾意食西洋菜，於是我哋個特登買咗個小電爐，經常喺收工後返酒店房間，就煲水嚟灼西洋菜食！」

此外，Gigi曾邀請謝賢（四哥）到家裏作客，她說：「喺加拿大生活時，我哋好鍾意請朋友嚟屋企聚會，飲吓喝啤酒食吓小點，嗰次我做咗個秘製一字排， 點知四哥食完覺得係絕配，即刻同我講，點解唔早啲畀個食譜佢，如果有呢個小食，佢間酒吧就唔使執笠啦！」