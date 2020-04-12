何雁詩出碟燒銀紙　父母做靠山隨時課金

歌手何雁詩入行至今轉眼已11年，去年底約滿離開星夢，推出獨立歌手處女作《致有夢想的人》，她大爆媽咪是「幕後黑手」：「有日佢登入我個Email，聽咗監製Cousin嘅呢首Demo，話好好聽，講咗句『不如就做啦』，咁大個女喺事業上真係未聽過媽咪嘅意見，好想喺佢生日送特別啲嘅禮物畀佢。」

相比當年派第一首歌，她直言更緊張：「籌備咗好耐，好着緊出面反應，本身仲計劃去台灣拍MV，但因為疫情問題去唔到。」沒有唱片公司護航，令她一夜長大，學會親力親為，最大意外收穫是克服了最令尷尬的事，她笑說：「就係講價！製作費超出三成，個價劈完再劈，嗰刻真係好想有唱片公司幫手。」

預計今年最少推出3首歌的她，大呻為做歌手變窮人，她指一首歌要投資6位數：「做多2、3首，個戶口真係燶啦！」雖然父母願課金，但她堅持窮得有骨氣：「戶口未去到淨番『雞蛋』之前，唔會問佢哋借，咁大個女唔係仲要問屋企人攞錢呀？肉赤就一定，唔好話6位數，平時出去食飯多過五舊水都赤！」

至於鄭俊弘有何支援？她指未婚夫讚她開朗了不少，不似以前多埋怨。她發嬌嗔：「佢永遠個反應都係『好好喎！』有時會怨佢畀『罐頭』反應，但換轉諗，有佢呢個正能量嘅人喺隔籬，令我充滿信心。」