鄭伊娜成功造人「放風」　老公帶齊抗疫四寶

前亞姐鄭伊娜（Ena）與歌手潘敬祖（Felix）兩年前在沖繩結婚，婚後揚言會開行Turbo造人，更希望一次過打孖上，生龍鳳胎組織四人世界。近日新冠肺炎肆虐，市民人心惶惶，避免聚會減少外出，想不到Ena在「疫」境下成功懷孕三個月！鑑於疫情未受控制，據知為了母子平安，老公Felix向她下「禁足令」三個月，在懷孕初期除了產檢外，如非必要不得外出！

雖然疫情令人擔心不已，但為免老婆經常留在家中苦悶，故日前Felix帶老婆到商場「放風」行街，提前購買BB用品，希望老婆開心。難得外出，見她悉心打扮，穿上粉紅色連身裙兼頭戴頭巾，帶齊「抗疫四寶」消毒濕紙巾、消毒搓手液、消毒噴霧以及撳𨋢神器傍身！雖然她已肚凸凸，但手腳仍非常纖瘦，見二人非常興奮睇BB床及BB汽車安全座椅，Felix更不時親自摸質料，不時與她商量一番及量度尺寸。

由於她正值懷孕初期，故不時出現孕吐反應，睇BB車時更一度要移低口罩透透氣，Felix見狀非常擔心，隨即拿出消毒噴霧向老婆消毒，確保空氣清新！研究完BB車一輪後，二人在附近找個位置稍作休息，Felix即廿四孝老公上身，為老婆按摩，但按摩前用消毒搓手液，清潔雙手，衞生意識相當高！休息一會兒後，二人到餐廳食下午茶，終可除罩透透氣，但Felix仍沒有鬆懈，一坐低化身「清潔大使」清潔餐具，又「愛妻號」上身餵對方食意大利麵，氹得Ena非常開心，更小鳥依人般挨實老公，期間二人有講有笑，非常溫馨。

食飽後，二人到超市掃貨，Felix先用消毒濕紙巾清潔購物車，之後精心挑選營養食材，如生果及蔬菜等，之後又購入大量牛奶、米以及餅乾等，囤貨希望想減少外出，但期間Ena再次作嘔，令他大為緊張，即餵她食話梅止嘔之餘，立即埋單走人。為免老婆操勞，他「力的表現」上身，拿着兩大袋戰利品離開，二人等搭𨋢到停車場時，她亦拿出撳𨋢神器撳𨋢，以免接觸細菌，全程非常小心。

事後東網向她求證，她大方承認懷孕三個月，但仍未知道性別。而為安全起建，已減少不必要外出：「其實我平時除咗產檢，都唔會點出街，因為依家疫情都嚴重，屋企人都唔想我出去，嗰日我都係有老公陪，先出一出去放風咋，買吓日用品同睇吓BB嘢，所以我哋都高度戒備，帶齊抗疫用品先出街！」在疫境下佗B，她坦言又驚又喜：「當一知有咗好開心，但我妊娠反應都幾大，成日都嘔，好在爸爸係中醫，畀啲安胎藥我，老公又煮嘢畀我食，成日陪我安撫我。」