身材太勁都係錯？巨胸白雲自爆被閨蜜輕蔑

35E咪神白雲日前網晒身穿T-Back比堅尼潛水短片，自爆被網民辱罵是妓女，即以性感床照反擊，聲言自身清白：「我對愛情和性愛要求都很高！」

白雲接受東網訪問，承認向來深受身材歧視，甚至曾被閨蜜輕蔑，更說不會因網民的侮蔑而感到不快，又說結婚四年的老公兼前港男江俊霖一直予以支持：「唔會為呢啲小事嬲，好小事啫！我只係想鼓勵同我有同樣處境嘅女仔、男仔、同性伴侶、變性人等等，大家加油，開心做自己。因為身材而受歧視當然有，例如有次成八、九個女仔食飯，講開胸部呢個話題，有個所謂嘅閨蜜話：『我覺得C Cup已經好夠好靚，E太大好突兀！」之後我去玩freediving，有人問我係咩嚟，又係同一個女仔講：『咪就係冇嘢做，好得閒去嘅嘢囉，free呀嘛！』」所謂閨蜜都會係咁，更何況唔識嘅人，呢兩個情況我選擇唔出聲，雖然係我唔認同佢哋嘅見解，但唔會去貶低佢，路不同不相為謀，遠離就好。」

至於會否嬲這位閨蜜？她說：「性感、開心、周圍飛，都係我自己嘅選擇。每個人一世都有好多大大小小嘅選擇，所以我選擇自己無悔，其他人點諗並唔重要。」