疫情拖長拍攝！吳岱融10萬住酒店貼錢拍劇

鍾情熱帶地方的藝人吳岱融與太太鍾淑慧，去年撤出香港，以萬多港元租住馬來西亞檳城一個四千多呎的海景單位，生活寫意，猶如半退休生活，有工作需要才回港。今年2月中，吳岱融接演無綫新劇《BB大晒》，故從馬國返港，準備留港兩個多月，並租住酒店方便出入，費用在預計之內。

做瑜伽養身

但由於疫情還未減退，出鏡這種不能戴口罩的高危工作大受影響，原本兩個多月的拍攝期，最終要延後多兩個月，全數約五個月的酒店租金超過十萬港元，全部要吳岱融扲荷包！他受訪時無奈說：「依家要延多兩個月，租金要自己承擔。（蝕大本？）過往拍嘢都係自己畀，但今次就因為疫情失預算，開工倒貼，真係成份租金畀埋佢喇！」

夫妻分開近半年，身在新加坡陪仔仔的太太鍾淑慧當然擔心，但吳岱融揚言習慣了：「原本太太都會返嚟陪我，但疫情關係唔方便，太太係會擔心，因為拍劇冇得戴口罩，希望吉人天相啦！」雖然疫情嚴峻，但「一支公」的吳岱融亦懂得照顧自己，不但在酒店煲薑水加檸檬，閒時又會到露台歎茶及做瑜伽，「疫」境養生。

場地:香港九龍皇冠假日酒店