同鄧佩儀開拖！蔡思貝勁委屈險淚灑街頭

藝人蔡思貝、鄧佩儀（Gloria）日前為無綫劇集《踩過界II》在灣仔街頭拍攝外景，劇情講述思貝想說服Gloria放過「盲俠」王浩信，但對方未有理會，最後反被盲俠致電怪責，令思貝委屈得雙眼通紅欲哭。

暫別張振朗

思貝提到新播的劇集《機場特警》中再度與張振朗合作，問到會否擔心觀眾睇到悶，她坦言：「我同振朗都好耐冇出劇，觀眾見我同振朗都係三年前嘅《踩過界》，所以應該都ok。不過今年如果播得到嘅劇，仲有兩套係我同振朗合作，好在我哋喺三套劇入面嘅關係同角色都唔相似。」她表示兩人都有共識暫時不要再合作：「雖然大家好鍾意嗰種默契，我哋可以由朝傾到晚都係講戲，好享受呢種工作關係，但我哋覺得要突破，如果再合作只會留喺同一個位，再合作要隔一段時間。（合作旅遊節目？）如果係應該會好開心，我哋兩個好夾，都可以提議吓。（怕唔怕有磨擦？）可能㗎，咁到時就考驗我哋嘅友情。」

鄧佩儀嫌唔夠奸

至於Gloria在劇中客串其中一個單元，她稱角色有點雙重性格，算是奸角：「其實一直以來我最希望係演壞女人角色，我想證明畀大家睇雖然個樣唔似，但都係可以做到，係好大發揮，我今次嘅角色只係初級奸，我想係進階數級嘅奸。」另外，講到政府實施限制四人以上聚會及關閉部分娛樂場所的條例，她稱對她沒有太大影響：「因為我平時冇工作就留喺屋企，我係宅女，所以問題不大，我會做運動、學唱歌同煲劇，唔會覺得悶。」