東方日報C1：白雲着T-Back潛水慘被叫妓女扯火反擊

日前網晒身穿T-back比堅尼潛水短片的35E咪神白雲，昨日自爆被網民辱罵是妓女，即以性感床照反擊，聲言自身清白：「我對愛情和性愛要求都很高！」採取你有你罵，我有我做的態度，更承認多年來深受身材歧視，就連閨蜜也會同樣輕蔑她！

身懷35E超級「胸器」成為咪神多年的白雲，近年轉型為YouTuber常分享旅遊及潛水等短片，由於她常以比堅尼上陣，大騷逼爆身材，加上噱頭多多包括水底飲汽水等，故一直吸引網民追看。日前她上載回顧初學潛水的短片更成為熱話，因片中她穿的是T-back比堅尼，令網民看得目不暇給，她更留言說是首次穿。

「不可以說性感是下賤」

直至昨早白雲突然網晒兩張床上照及發長文，自爆被網絡欺凌，觸發點是有網民出言不遜，用詞侮辱，直指她是妓女「大陸X」！她留言：「喜歡性感是我的事，你不喜歡可以，但不可以說性感是下賤，也不用覺得用『大陸X』來形容我，我就會生氣。這就如同：我也不能說你假正經，性冷感，更不能說你想露卻沒膽，更更不能說你性無能，XX小。（因為說甚麼cheap呀，大陸X甚麼的有男也有女）」。

白雲更言自身清白，每人有自己的生活方式：「不就是穿T-back潛水嘛！千金難買我樂意！作為女人，在娛樂圈這麼多年，我沒打過針整過容，更沒為了拍東西跟誰睡過，原因不是因為假道德，而是因為我對愛情和性愛要求都很高」、「女人無論胖瘦醜美，都可以選擇自己的生活方式。你可以不認同，但不要開口傷人式的詆毀。」

被閨蜜寸胸大

昨日白雲接受本報記者訪問，承認向來深受身材歧視，甚至曾被閨蜜輕蔑，更說不會因網民的侮辱而感到不快，又說結婚四年的老公兼前港男江俊霖一直予以支持：「唔會為呢啲小事嬲，好小事啫！我只係想鼓勵同我有同樣處境嘅女仔、男仔、同性伴侶、變性人等等，大家加油，開心做自己。因為身材而受歧視當然有，例如有次成八、九個女仔食飯，講開胸部呢個話題，有個所謂嘅閨蜜話：『我覺得C Cup已經好夠好靚，E太大好突兀！』之後我去玩freediving，有人問我係咩嚟，又係同一個女仔講：『咪就係冇嘢做，好得閒去嘅嘢囉，free吖嘛！』」所謂閨蜜都會係咁，更何況唔識嘅人，呢兩個情況我選擇唔出聲，雖然我係唔認同佢哋嘅見解，但唔會去貶低佢哋，路不同不相為謀，遠離就好。」至於會否嬲這位閨蜜？她說：「性感、開心、周圍飛，都係我自己嘅選擇。每個人一世都有好多大大小小嘅選擇，所以我選擇自己無悔，其他人點諗並唔重要。」

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