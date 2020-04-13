禁聚令殺入電影圈　拍街景超過4人必須申請

為阻止新冠肺炎疫情持續蔓延，政府上月底推出新法案，禁止於公眾場所進行多於4人之群眾聚集，為期至4月23日。不過，當中於工作地點工作則不受此限，但日前有傳電影界工作人員收到電影服務統籌科通知，申請外景拍攝，人數將不能多於4人，傳聞一出，現正開工的電影《手捲煙》劇組，一直想聯絡有關方面，因該片仍有外景需要拍攝，而香港電影工作者總會亦非常關注此事。

而今終收到有關方面「創意香港」的回覆，指因疫情問題，建議劇組盡量避免外景拍攝，如攝製隊認為確有必要在指明期間，在公眾地方進行四人以上聚集的拍攝工作，則必須先向「創意香港」轄下的電影服務統籌科聯絡，需取得「不反對通知書」以及政府機構（如運輸署等）得悉及同意有關安排，方能拍攝。拍攝時，亦需遵守七項防疫條款，當中包括簽署健康聲明等。

對於拍攝外景新的指引，香港電影工作者總會會長田啟文表示：「為咗防疫，現階段拍攝外景需備案申請係可以理解同接受，只係申請咗之後，回覆時間嘅長短同埋若果佢哋反對嘅話，會唔會有其他建議可以畀番劇組呢？呢啲都係值得商榷嘅。」