GPS監視禁夜蒲　山下智久疑懶理禁令外出

新冠肺炎在日本持續擴大，連日來感染人數有增無減，藝能界至今亦有多名藝人中招。擁有大批人氣男偶像的尊尼事務所，亦擔心假如旗下藝人爆發感染浪潮的話，會一發不可收拾，因此已下令現時大部分不用開工的藝人必須要留在家中，其餘職員亦一律在家工作。

出名愛蒲的山下智久與組合NEWS成員手越祐也，更被事務所高層親自下旨，除了開工時由經理人管接管送外，收工後亦一律禁止外出，所有生活必需品由經理人代買，並要隨身携帶安裝了GPS監視的手機，經理人更搬到兩人寓所附近作全天候監視，以防兩人偷偷外出夜蒲或招待女伴回家飲酒。

不過，上周四舉行網上直播慶祝35歲牛一的山下智久，卻自爆當日見過同門師弟永瀨廉及松村北斗。由於兩日前當地政府發布東京、大阪等7地進入緊急狀態，要求民眾避免不入必要外出，惹來網民質疑山下不理禁令，外出與師弟見面。

另一方面，在政府緊急狀態下，不少CD店舖暫停營業，山下與KAT-TUN主將龜梨和也以「龜與山P」名義，原定於本月29日面世的新專輯《SI》，亦因受疫情影響，宣布決定押後推出。